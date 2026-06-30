Noruega supera a Costa de Marfil con un gol de Haaland y sigue viva en el Mundial

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Con un gol de Erling Haaland a cuatro minutos del final, Noruega escribió una nueva página en su historia al clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, igualando su mejor actuación histórica en el torneo tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en Dallas.

El conjunto escandinavo, que solo había alcanzado esta instancia en Francia 1998, ahora enfrentará a Brasil en busca de un inédito boleto a los cuartos de final.

El duelo fue muy disputado desde el inicio, con dos selecciones que priorizaron el orden defensivo y evitaron asumir riesgos durante gran parte de la primera mitad.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse al descanso sin goles, Antonio Nusa rompió el equilibrio al minuto 38 con un espectacular disparo desde el sector izquierdo del área que se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al guardameta Yahia Fofana.

¡Noruega se queda con el mano a mano Costa de Marfil!#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

Pese a la ventaja, los Vikingos no lograron ampliar la diferencia y Costa de Marfil adelantó líneas en el complemento. La insistencia de los Elefantes encontró recompensa al minuto 74, cuando Amad Diallo encaró por la banda derecha, dejó atrás a su marcador y sacó un potente remate de zurda que venció a Nyland para establecer el 1-1.

CIV 1-2 NOR (FT) - Haaland ha marcado en sus últimos 13 partidos NO amistosos con Noruega. 25 goles en esa racha. 60 goles en 53 partidos con Noruega. 14 goles en sus últimos 4 partidos en Copas del Mundo (en todas las categorías).



Una locura. pic.twitter.com/mHhsYw2NCM — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 30, 2026

Con el empate, el partido parecía destinado al tiempo extra. Sin embargo, al minuto 86 apareció la gran figura noruega.

Erling Haaland aprovechó un pase raso de Patrick Berg dentro del área y, con un remate de primera intención, envió el balón al fondo de la red para sentenciar el 2-1 y desatar la celebración de los escandinavos.

Diallo fue el jugador del partido, aunque su selección se fue eliminada. (Foto: Sofascore)

Para más detalles del partido entre Costa de Marfil y Noruega, ingresa en este enlace.

El tanto del delantero del Manchester City selló una clasificación histórica para Noruega, que igualó lo conseguido hace 28 años y ahora tendrá una prueba de máxima exigencia frente a Brasil por un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial.