Bandera de Guatemala ondea en partido España-Cabo Verde

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Una familia guatemalteca ondeó la bandera nacional durante el partido entre España y Cabo Verde donde el resultado fue un empate 0-0.

La familia Caballeros compartió su aventura en uno de los encuentros que hizo historia, este 15 de junio de 2026, debido a que presenciaron la primera vez que Cabo Verde participa en un Mundial, además de ser testigos del premio recibido a Vozinha como Hombre del Partido FIFA.

Los nacionales apoyaban al equipo europeo, sin imaginar el resultado, sin embargo se sintieron bien en el momento perfecto.

Ana Caballeros contó a Soy502 que a pesar de que su equipo no ganó "el fútbol es hermoso" y sintieron emoción por asistir, además dijo que toda su familia se sintió feliz de ser testigos de un momento que pasará a la historia de los Mundiales.

Así disfrutó el clan del partido:

Foto: Ana Caballeros.

Foo: Ana Caballeros.