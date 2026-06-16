Bandera de Guatemala ondea en partido España-Cabo Verde

Una familia guatemalteca ondeó la bandera nacional durante el partido entre España y Cabo Verde donde el resultado fue un empate 0-0.
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La familia Caballeros compartió su aventura en uno de los encuentros que hizo historia, este 15 de junio de 2026, debido a que presenciaron la primera vez que Cabo Verde participa en un Mundial, además de ser testigos del premio recibido a Vozinha como Hombre del Partido FIFA.
Los nacionales apoyaban al equipo europeo, sin imaginar el resultado, sin embargo se sintieron bien en el momento perfecto.
Ana Caballeros contó a Soy502 que a pesar de que su equipo no ganó "el fútbol es hermoso" y sintieron emoción por asistir, además dijo que toda su familia se sintió feliz de ser testigos de un momento que pasará a la historia de los Mundiales.
Así disfrutó el clan del partido: