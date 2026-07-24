Banguat descarta subir la tasa líder ante escalada del petróleo

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La baja inflación registrada en el país ofrece un colchón macroeconómico que permite absorber el impacto de los combustibles sin endurecer la política monetaria.

El Banco de Guatemala (Banguat) mantendrá una postura de estabilidad monetaria y no contempla incrementos inmediatos en la tasa de interés líder de política monetaria frente a la reciente escalada de los precios internacionales de los combustibles, un fenómeno derivado del cierre temporal de rutas marítimas de suministro de crudo como el Estrecho de Ormuz.

A pesar de que los choques petroleros externos se trasladan con rapidez al mercado nacional y presionan los precios al consumidor, la autoridad monetaria destaca que la economía guatemalteca cuenta con un margen de maniobra suficiente para absorber el choque sin adoptar medidas restrictivas que encarezcan el crédito en el sistema financiero.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, explicó que el ritmo inflacionario (inflación interanual) del país se situó en un 2.27 %, una cifra que se ubica de forma holgada por debajo del límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria (fijada en un rango de 4 % ± 1 %).

"Nos da cierto colchón de no tener que tomar medidas en tasas de política monetaria. Lógicamente, si esto se extiende, pues ahí sí tendríamos nosotros que ir evaluando las medidas que tendríamos que tomar para mantener la inflación en meta, que es el objetivo fundamental", afirmó el funcionario.

Las autoridades del Banguat aseguran que el ritmo inflacionario (inflación interanual) del país se situó en un 2.27 %. (Foto: Archivo/Soy502)

Opciones ante alzas

Con relación a la eventual implementación de un subsidio para contener el encarecimiento de la gasolina y el diésel, González Ricci aclaró que la evaluación y ejecución de este tipo de apoyos fiscales es una potestad exclusiva del Organismo Ejecutivo y del Congreso de la República.

Sin embargo, el presidente del Banco Central precisó que las recomendaciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no prohíben el uso de estos mecanismos de auxilio, sino que desaconsejan las intervenciones generalizadas y permanentes en el mercado.

Desde la perspectiva del Banguat, si las autoridades gubernamentales deciden estructurar un plan de compensación fiscal, los recursos deben dirigirse de manera temporal y estrictamente focalizada hacia los eslabones que generan mayor impacto en la cadena de distribución comercial.

Lo anterior, con el fin de evitar que el aumento en los carburantes se traslade de forma directa al precio final de los alimentos de primera necesidad.

"Transporte de mercancías y de personas es donde realmente la inflación tiene un efecto inmediato y donde eso impacta directamente a productos de la canasta básica y eso afecta el bolsillo de los guatemaltecos", señaló González Ricci, al enfatizar la importancia de proteger el poder adquisitivo de las familias golpeadas por los costos logísticos.

El incremento del precio de los combustibles impacta de manera directa e indirecta el bolsillo de los guatemaltecos. (Foto: Archivo/Soy502)

Aranceles y divisas

En el plano del comercio internacional, la institución mantiene un monitoreo constante ante las revisiones arancelarias que evalúan socios comerciales estratégicos como Estados Unidos y su repercusión en la oferta exportable de la nación.

De acuerdo con González Ricci, Guatemala conserva una relación favorable y un trato preferencial frente a otros competidores del continente, lo que posiciona al país como una plaza atractiva para la atracción de inversión extranjera directa y fortalece la competitividad de commodities como el azúcar frente a las restricciones aplicadas a otros países de la región.

Por otro lado, la estabilidad en el tipo de cambio muestra una firmeza continua alrededor de los 7.62 quetzales por dólar, que según el funcionario, responde al flujo constante y superavitario de divisas en el sistema bancario, lo que descarta tensiones cambiarias bruscas o depreciaciones severas en el corto plazo.