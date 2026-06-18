“No debería haber quedado así”, dice Barbarez tras derrota de Bosnia ante Suiza

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Luego del partido entre Suiza y Bosnia en la Copa Mundial 2026, que finalizó con triunfo de las Cruces Rojas 4-1, el técnico Sergej Barbarez aseguró que, aunque no está conforme con el resultado, tampoco le gusta quejarse.

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Sergej Barbarez aseguró que el resultado "no debería haber quedado así", pero prometió que para la tercera jornada el equipo resurgirá, cuando se mida a Catar.

Los bosnios aún aspiran a avanzar de ronda; para ello deberán vencer a Catar en la tercera jornada. (Foto: AFP)

"No empezamos tan bien y desde la pausa de hidratación al primer gol sí que fuimos superiores, sobre todo porque hemos tenido distintas jugadas que debieron acabar en gol", dijo con cierto tono de frustración.

Para el estratega, la expulsión de Tarik Muharemovic al 80' fue determinante en el resultado, porque desestabilizó al equipo.

En el duelo entre Bosnia y Suiza, la posesión del balón fue muy parejo: 44 % de Suiza por el 47 % para Bosnia; el resto estuvo en disputa. (Foto: AFP)

Pese al mal rato, afirmó que no todo está perdido y que darán batalla en la próxima fecha.

"Es una derrota importante. No nos gusta perder, pero no me gusta quejarme tampoco", agregó. Sobre Suiza, destacó el aprovechamiento de los espacios.

Bosnia sumó 5 remates a puerta, contra 13 que hizo Suiza. (Foto: AFP)

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Para concluir, el técnico pidió a los bosnios seguir creyendo en el sueño mundialista para buscar una oportunidad de avanzar.

Con los dos resultados obtenidos hasta el momento, Bosnia se ubica en el tercer lugar del Grupo B.