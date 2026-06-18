Países Bajos descarta a Quinten Timber para juego ante Suecia por conmoción cerebral

-

La mala fortuna por cuestiones médicas continúa ensañándose con la familia Timber en esta Copa del Mundo.

El cuerpo técnico de la Selección de Países Bajos confirmó que el mediocampista Quinten Timber no estará disponible para encarar el trascendental compromiso de la segunda jornada frente a Suecia, válido por las acciones del Grupo F, tras haber sufrido un percance de consideración en la última sesión de entrenamientos.

El volante de 25 años padeció una conmoción cerebral de carácter leve como consecuencia de un fuerte choque fortuito en las prácticas del jueves.

Quinten Timber unavailable against Sweden



Quinten Timber will miss Saturday’s #FIFAWorldCup group stage match against Sweden. The midfielder suffered a mild concussion today, Thursday June 18, during a collision in training.



Take care, Q! pic.twitter.com/dAaqJw5AwO — OnsOranje (@OnsOranje) June 18, 2026

Este contratiempo representa un duro revés tanto para el futbolista de la escuadra naranja, quien venía de celebrar su vigésimo quinto cumpleaños y de sumar minutos saliendo desde el banquillo en el movido empate 2-2 ante Japón, como para las variantes tácticas del equipo nacional en territorio estadounidense.

Con esta baja confirmada, la pesadilla de las lesiones se duplica para los gemelos originarios de Utrecht.

Cabe recordar que su hermano, el defensor del Arsenal Jurriën Timber, ya se había visto forzado a abandonar la concentración definitiva justo antes del arranque del certamen debido a una grave dolencia en la ingle, privando a la zaga de Países Bajos de un elemento clave y dejando ahora a Quinten fuera de la rotación en un partido fundamental para el devenir de su sector.