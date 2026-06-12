Barbarez promete que Bosnia dejará el corazón en el debut

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La selección de Bosnia y Herzegovina debutará en el Mundial 2026 frente a Canadá, este viernes en el Estadio Toronto. El seleccionador Sergej Barbarez aseguró en conferencia que sus dirigidos sienten, sobre todo, orgullo de haber llegado hasta donde están.

El técnico afirmó que el combinado bosnio da un especial valor simbólico al hecho de representar al país frente a una de las anfitrionas. Habló sobre la intensidad del trabajo y, sin prometer resultados, se mostró ilusionado con dar una ejemplar participación. "Garantizo compromiso, corazón y una imagen digna".

Bosnia y Herzegovina disputará su segunda Copa Mundial. (Foto: AFP)

Barbarez señaló que el primer partido es el más importante hasta ahora. "Estoy realmente feliz de estar aquí. Por supuesto que todos estamos preparados, tenemos ganas, estaremos orgullosos y mostraremos corazón".

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Sobre sus jugadores disponibles, el técnico confirmó que cuenta con Edin Dzeko, aunque no con Haris Tabakovic, quien podría ser tomado en cuenta para la segunda jornada.

"Intentaremos mantenernos en nuestro camino y, como me gusta decir, volver a dar una gran imagen a nuestros aficionados, a nuestra gente y a nuestro país. Principalmente jugamos por el país, eso para mí es un gran honor", dijo.

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Durante la conferencia, Barbarez aseguró que no le gusta estar en las ruedas de prensa previo a un partido. "Sencillamente, hablas de algunos supuestos, hablas de cosas del futuro que pueden pasar o no pasar", agregó.

"Todos estamos muy motivados para jugar la Copa del Mundo. Es el nivel más alto que puede tener un internacional y también un entrenador, por eso les digo que estamos felices, nos encanta estar aquí", concluyó.