Las cuatro mejores selecciones se citan en las semifinales del Mundial

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El deseo de los aficionados del futbol para las semifinales se cumplió. Cuando quedaron definidos los cuartos de final del Mundial, muchos imaginaron un desenlace ideal: Francia contra España y Argentina frente a Inglaterra.

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El torneo cumplió con las expectativas y, desde el martes, las cuatro mejores selecciones del ranquin FIFA se disputarán los dos boletos a la final del próximo domingo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los perdedores, en cambio, jugarán por el tercer lugar en Miami el sábado.

Falta exactamente una semana para la Final de la #CopaMundialFIFA. ⏳ pic.twitter.com/kZpqjIPrXF — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 12, 2026

Estrellas al frente

Los cuatro semifinalistas tienen un denominador común: todos saben lo que significa conquistar una Copa del Mundo y cuentan con figuras que han marcado el ritmo del torneo.

Kylian Mbappé y Lionel Messi comparten el liderato de goleo con ocho tantos; Lamine Yamal continúa deslumbrando con España y Harry Kane guía el ataque inglés. A ellos se suman nombres como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Jude Bellingham, Mikel Merino y el arquero Unai Simón.

La primera semifinal, este martes (1:00 p. m.), enfrentará a dos de las selecciones más consistentes del campeonato. Los Bleus llegan con uno de los ataques más efectivos del Mundial, mientras que la Roja presume la defensa más sólida, con apenas un gol recibido en cinco partidos.

Será un nuevo capítulo de una rivalidad que se ha convertido en un clásico del futbol europeo durante las últimas dos décadas.

Argentina Vs England World Cup 1986 pic.twitter.com/jXrdYqJ5yU — Argentina World Cup Hub (@WorldCupEra) July 12, 2026

Rivalidad histórica

El miércoles (1:00 p. m.), Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un Mundial para escribir otro episodio de una rivalidad cargada de historia.

Los recuerdos de los cuartos de final de 1986, con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona, así como el dramático duelo de 1998, alimentan un enfrentamiento que ahora tendrá, por primera vez, una semifinal mundialista como escenario.

Argentina llega tras superar sus tres eliminatorias en tiempos extra, mientras que Inglaterra también necesitó la prórroga para eliminar a Noruega. Francia y España, en cambio, resolvieron su camino a semifinales dentro de los 90 minutos.

¡Este martes y miércoles! ⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 12, 2026

Antecedentes en semifinales

Las cuatro selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial conocen bien lo que significa competir en esta instancia, aunque con recorridos muy distintos a lo largo de la historia.

Francia es la de mayor experiencia entre las sobrevivientes. Disputará su novena semifinal mundialista. En las ocho anteriores avanzó a cinco finales (1998, 2006, 2018, 2022 y fue eliminada en 1958, 1982 y 1986).

Además, enlaza tres semifinales consecutivas luego de conquistar el título en Rusia y finalizar subcampeona en Catar.

¡De vuelta entre los mejores cuatro! @SEFutbol ha clasificado para las semifinales de la@FIFAWorldCup_es por segunda vez en su historia pic.twitter.com/gOqJpHgIto — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 11, 2026

Por su parte, la Albiceleste alcanzó su sexta semifinal y mantiene un pleno histórico, pues ganó las cinco anteriores (1930, 1986, 1990, 2014 y 2022), una marca única entre los semifinalistas de esta edición.

Inglaterra disputa apenas su cuarta semifinal mundialista. Avanzó a una sola final, la de 1966, mientras que fue eliminada en 1990 y 2018. Ahora buscará clasificarse por segunda vez para el partido por el título.

. Esta será la primera semifinal de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en la que se enfrenten los 4 mejores equipos del Ranking de la FIFA. pic.twitter.com/DTaiS3Z5F9 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 12, 2026

España, por su lado, igualó su mejor registro con su segunda semifinal. En Sudáfrica 2010 derrotó a Alemania para avanzar a la final y conquistar el único Mundial de su historia; ahora vuelve a instalarse entre los cuatro mejores con la ilusión de repetir aquella campaña.

*Con información de AFP