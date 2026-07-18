La batalla por la Bota de Oro del Mundial 2026 sigue más viva que nunca

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A falta de solo dos partidos para que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 llegue a su final definitivo, la carrera por la Bota de Oro sigue más viva que nunca.

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La cita norteamericana busca a su máximo artillero en un cierre donde los dos máximos aspirantes, el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, marchan igualados en la cima.

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El capitán de la Albiceleste afrontará el partido definitivo con 8 anotaciones en su cuenta personal, una cifra que mantiene congelada tras irse en blanco frente a Suiza e Inglaterra.

Con la misma cantidad de dianas aparece Kylian Mbappé. Aunque el astro francés se quedó a la orilla de la final, el premio individual podría servirle de motivación para afrontar el partido por el tercer lugar.

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La persecución por el galardón añade otra dosis de suspenso desde el campamento británico. Harry Kane y Jude Bellingham acumulan 6 festejos cada uno y contarán con el choque de este sábado para intentar lo que a priori parece improbable.

Al estar a dos tantos de distancia de la cumbre, cualquiera de los dos requerirá una actuación perfecta que incluya un triplete, además de cruzar los dedos para que los líderes no sumen. La proeza es difícil, pero en el futbol no existen los imposibles.

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Criterio de desempate

Si el primer lugar de la tabla de goleadores termina con dos o más jugadores empatados, entonces la FIFA otorgará la Bota de Oro al futbolista de la cima que haya entregado más asistencias.

De persistir la igualdad, el trofeo se lo llevará quien haya disputado la menor cantidad de minutos en el torneo entre los que sostienen la paridad.