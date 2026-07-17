Francia e Inglaterra chocan por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026

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Francia e Inglaterra disputarán este sábado (3:00 p. m.) el partido que nadie quiere jugar. Un duelo por el tercer puesto del Mundial en Miami, donde deberán apartar por un momento la decepción de sus derrotas para despedir un torneo que sólo querían ganar.

Inglaterra tocó la gran final con la punta de los dedos. Ganaba 1-0 contra Argentina en el minuto 85, antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez voltearan el resultado sobre el final y citaran a la Albiceleste con España el domingo.

Así llegan franceses e ingleses al duelo por el tercer lugar. (Foto: Sofascore)

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Un enésimo milagro argentino y otra decepción para los Tres Leones, que no levantan un trofeo mayor desde su primer y único título mundial en 1966.

En rueda de prensa, el seleccionador Thomas Tuchel, muy criticado en Inglaterra por su planteamiento ultradefensivo después del 1-0, resumió el ánimo de los protagonistas antes del sábado: "Ninguno de estos futbolistas quiere jugar en este partido".

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Didier Deschamps también tendrá que encontrar el mensaje para movilizar a sus tropas.

"No jugaremos el partido que queríamos (...), pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta", dijo el técnico previo a dirigir su último partido al frente de Francia.

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En Miami, un escenario exigente por el calor húmedo del verano, habrá que ver si los técnicos repiten con sus titulares o si aprovechan para darle tiempo de juego a quienes no pudieron disfrutar de mucho durante el torneo.

Deschamps anunció que haría cambios contra Inglaterra porque algunos de sus hombres no pueden jugar y también por otros motivos que no quiso especificar.

Pese a la decepción y el cansancio tras cinco semanas de competición, queda la esperanza de que los jugadores quieran despedirse con la cabeza alta y ofrecer un buen espectáculo a sus aficiones antes de un merecido descanso.

*Con información de AFP