La batalla comercial que surge durante la Copa del Mundo

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Cada cuatro años, el Mundial se convierte en el mayor foco deportivo del planeta. Durante poco más de un mes, miles de millones de espectadores siguen cada partido, cada celebración y cada imagen que llega desde los estadios, lo que provoca una batalla comercial con ello.

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Y mientras las selecciones compiten por levantar la copa, fuera y dentro del terreno de juego se disputa otra "guerra" igual de intensa: la pelea comercial entre Adidas y Nike, a la que se unen Puma y otras marcas emergentes.

: Who has the better World Cup rollout?



Adidas or Nike? pic.twitter.com/RniC0TkDbu — The Touchmine | (@TouchmineX) June 4, 2026

La edición de 2026, con 48 selecciones por primera vez en la historia, amplía el tablero comercial. Adidas llega como la marca con mayor presencia en el torneo, al vestir a 14 selecciones, por delante de Nike, con 12, y de Puma, con 11. Entre las tres concentran 37 de las 48 selecciones participantes, el 77 % del Mundial.

Adidas afronta la cita con una ventaja numérica y simbólica. La compañía alemana viste al vigente campeón del mundo, Argentina, y también a selecciones de fuerte peso comercial como España, Alemania, México, Colombia, Bélgica o Japón.

Así están distribuidas las marcas con las selecciones para esta Copa del Mundo. (Foto: RR. SS.)

Pero su gran rival, Nike, tiene a otras como Brasil, Uruguay, Francia, Inglaterra o Países Bajos. Mientras que Puma, la tercera en discordia entre las grandes, saca pecho con naciones como Portugal, Marruecos o Egipto, entre otros.

La ampliación de equipos también dará oportunidad a otras marcas de relucir como Reebok (Panamá), Kelme (Jordania), Umbro (RD Congo) o Kappa (Túnez).