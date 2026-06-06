Mundial 2026
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Un gol de Harry Kane da el triunfo a Inglaterra sobre Nueva Zelanda

  • Por Soy502
06 de junio de 2026, 16:54
Harry Kane festeja después de anotar el gol del triunfo para Inglaterra frente a Nueva Zelanda. (Foto: AFP)

Harry Kane festeja después de anotar el gol del triunfo para Inglaterra frente a Nueva Zelanda. (Foto: AFP)

Inglaterra derrotó este sábado a Nueva Zelanda por un escueto 1-0 en un ensayo del Mundial 2026 disputado en Tampa (Florida) decidido por un gol de su capitán, Harry Kane.

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El veterano artillero del Bayern de Múnich cabeceó a la red un centro de Djed Spence, lateral izquierdo del Tottenham, en el minuto 45+2.

Gol de Harry Kane
Momento en el que Harry Kane define su gol frente a Nueva Zelanda. (Foto: AFP)

Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra, elevó su registro a 79 dianas en 113 internacionalidades.

La conexión del capitán inglés con Spence ilustró la mezcla entre titulares indiscutibles y suplentes habituales instaurada por Thomas Tuchel, quien sustituyó a sus 11 titulares al descanso, incluido el portero.

 

 

Inglaterra jugará su último amistoso contra Costa Rica, el miércoles en Orlando, antes de debutar en la Copa del Mundo ante Croacia el 17 de junio en Dallas.

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