Beccacece: "Ecuador regala una alegría enorme al pueblo"

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La selección de fútbol de Ecuador concedió una "alegría enorme" a su pueblo al derrotar 2-1 a Alemania el jueves en el Mundial de 2026 y clasificar a los dieciseisavos de final del torneo, dijo su DT.

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La victoria ante el tetracampeón mundial "es para el Ecuador", expresó Sebastián Beccacece, quien fue blanco de duras críticas luego de que la Tricolor perdiera (1-0) con Costa de Marfil y empatara (0-0) con Curazao por el Grupo E del ecuménico, poniendo en riesgo su paso a la siguiente fase.

Con la histórica victoria sobre Alemania, los jugadores ecuatorianos regalaron "una alegría enorme al pueblo", agregó el estratega de origen argentino.

️ “Esto es para el Ecuador”



Las palabras de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador , tras la importante victoria ante Alemania ⚽#TIGO26 pic.twitter.com/cROAFbDLki — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 25, 2026

Con goles de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford, Ecuador hizo cuatro puntos y clasificó a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Ecuador, que cumple su quinta participación mundialista, logró llegar a los octavos de final del certamen de Alemania 2026, en el que fue goleado 3-0 por el anfitrión.