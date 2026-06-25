Ecuador sorprende a Alemania y avanza a dieciseisavos en el Mundial 2026

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"¡Sí se puede, sí se puede!", gritaron miles de ecuatorianos este jueves mientras su equipo se jugaba la vida con Alemania. Y sí se pudo: la Tricolor venció 2-1 a los tetracampeones y clasificó a dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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El famoso cántico, marca registrada de Ecuador, acompañó al equipo de Sebastián Beccacece a lo largo de la soleada tarde en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Más de 50.000 hinchas tricolor dieron fuerza desde la tribuna a su país en la última bala que disparaban en la Copa del Mundo, la de tener que ganar a una Mannschaft ya clasificada a dieciseisavos de final como líder del Grupo E.

La Tricolor necesitaba quebrar dos quinielas para avanzar de ronda directamente tras estrellarse contra el clasificado Costa de Marfil (1-0) y el eliminado Curazao (0-0): vencer a los alemanes y que los caribeños derrotaran a los africanos en un partido disputado en simultáneo en Filadelfia.

Sucedió lo primero, aunque no lo segundo (triunfo marfileño 2-0). Pero al combinado que llegó a Norteamérica con el potencial de ser la selección revelación le bastará con avanzar como uno de los ocho mejores terceros, con cuatro puntos.

Pedro Vite fue nombrado el jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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La opción de clasificar ante un rival que nunca había derrotado tuvo visos de utopía antes de lo esperado en una jugada polémica, reclamada airadamente como falta por los jugadores ecuatorianos.

En el minuto 2, Aleksandar Pavlović golpeó con sus botines en la cara a Pedro Vite, pero la jueza estadounidense Tori Penso dejó jugar. Entonces Florian Wirtz asistió dentro del área a Leroy Sané, quien remató de zurda al rincón derecho de Hernán Galíndez.

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Para mayor preocupación de los andinos, Julian Nagelsmann cumplió su palabra y alineó a todos los titulares salvo a los lesionados Nathaniel Brown y Nico Schlotterbeck, quienes fueron reemplazados por David Raum y Antonio Rüdiger.

Wirtz fue la punta de lanza alemana para inquietar a la defensa de Ecuador, que sin embargo encontró rápido una bombona de oxígeno en los pies de una de las novedades en su once, Nilson Angulo.

El movedizo extremo empató siete minutos después con un derechazo desde la media luna que se coló en la esquina inferior izquierda del arco de Manuel Neuer. Y entonces volvió el "¡Sí se puede!".

Pero fue hasta el 77 cuando sucedió lo impensable. Gonzalo Plata selló el 2-1 para la locura y la clasificación de los ecuatorianos.