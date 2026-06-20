Bélgica e Irán se juegan la vida en medio de la polémica migratoria

-

La selección de Irán afronta este domingo el que se perfila como su partido más complicado hasta ahora en el Mundial frente a Bélgica en la segunda jornada del Grupo, aunque con el telón de fondo por las restricciones impuestas por el gobierno norteamericano.

OTRAS NOTICIAS: Repasamos los duelos centenarios de la Copa Mundial desde el partido inaugural

El encuentro en Los Ángeles se produce en medio de la queja interpuesta a la FIFA por parte de la Federación iraní de Futbol (FFI) por las dificultades para desplazar la delegación a Estados Unidos para jugar sus partidos.

El gobierno estadounidense rechazó la petición de entrada a los iraníes para aterrizar en California dos días antes de lo previsto y preparar su encuentro. Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas han manifestado su profunda frustración ante estas medidas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que la falta de tiempo para aclimatarse y la imposibilidad de realizar sesiones de recuperación adecuadas.

Taremi, estrella iraní, firmó balones a los fanáticos que los esperaron en Los Ángeles. (Foto: AFP)

Del lado belga, el conjunto de Rudi García llega motivado para poder sumar la primera victoria en la fase de grupos. A pesar del empate ante Egipto (1-1) en el estreno, Bélgica sabe que tiene la oportunidad de ganar y soñar con el pase a la siguiente ronda.