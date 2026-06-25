Bélgica se juega la vida ante Nueva Zelanda para evitar el desastre

-

Criticada desde el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, Bélgica necesita vencer y convencer ante Nueva Zelanda para avanzar a dieciseisavos de final y evitar una nueva desilusión que acentúe el declive, o provoque incluso la caída definitiva, de su "Generación de Oro", que llegó a ser tercera del mundo en 2018.

Bélgica llega a la última jornada del Grupo G con 2 puntos, después de ese empate y el registrado en la primera fecha ante Egipto (1-1). Por ello ganar a Nueva Zelanda, teóricamente el equipo más débil de la llave, parece una obligación.

"Tendríamos cinco puntos. Poco importa dónde quedemos, lo que importa es sobrevivir al grupo", afirmó el seleccionador Rudi Garcia en declaraciones a la televisión BeIn Sports.

La hora de las estrellas

Ante Irán, los Diablos Rojos evidenciaron una preocupante falta de efectividad ofensiva, acusando la baja forma de su astro Romelu Lukaku, que tuvo eso sí una implicación activa en el único tanto del equipo en este Mundial, en el 1-1 ante los egipcios.

¿Cuándo y a qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Bélgica?

Kevin De Bruyne, transparente hasta el momento, es la otra estrella llamada a reaccionar para evitar el descalabro.

Bélgica tiene muy fresco el recuerdo del fracaso del Mundial de Catar 2022, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

On the pitch. ☀️ pic.twitter.com/s0RwX6m8Fe — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 25, 2026

A este Mundial en Norteamérica el equipo llega una vez más apoyándose en los pilares de la generación que fue semifinalista en Rusia 2018, pero varias figuras son ya treinteañeros cerca del epílogo de sus carreras: De Bruyne cumple 35 años el domingo, mientras que el arquero Thibaut Courtois o el defensa Thomas Meunier tienen ya 34 años.

El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista para Fox Sports durante este Mundial, envió uno de sus dardos verbales para hablar del último partido de Bélgica: "En la primera parte estuve a punto de dormirme y en la segunda me dormí".

Repasa las tablas de posiciones de los grupos del Mundial 2026.

Enfrente estará una Nueva Zelanda cuyo principal argumento es que no tiene nada que perder.

All focus on Belgium ⚔️ pic.twitter.com/mguEEVDQ9y — New Zealand Football (@NZ_Football) June 25, 2026

Suma un punto, después del empate 2-2 ante Irán y la derrota 3-1 ante Egipto, y todo el mundo parece colocarle el cartel de víctima perfecta para que Bélgica despierte por fin.

En sus dos anteriores participaciones mundialistas (1982 y 2010), los All Whites no consiguieron superar la fase de grupos.

Ahora la cita con la historia pasa por conseguir una primera victoria que dé el boleto a dieciseisavos, para atraer la mirada hacia el futbol, al menos por unos días, en un país hipnotizado por el rugby.