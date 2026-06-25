"Soy un jugador a todo nada": Nico Williams avisa que está listo para Uruguay

-

El Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 está que arde. En Guadalajara, España afina su estrategia para el decisivo choque ante Uruguay, donde se jugarán el boleto directo a los dieciseisavos de final.

La gran novedad en la Roja es Nico Williams, quien superó sus molestias físicas y se declaró listo para cuando el seleccionador Luis de la Fuente lo decida.

El extremo confesó su deseo de jugar, pero mantiene la calma: "Tampoco me quiero poner fechas; no quiero hablar muy alto, sino seguir trabajando como lo estoy haciendo y el míster decidirá si ponerme o no. Si me pone, voy a ser el hombre más feliz del mundo y si no me pone, también".

Sin embargo, admitió la dificultad de esperar su turno: "Es difícil porque soy un jugador a todo nada".

¿Cuándo y qué hora vuelve a jugar España?

España lidera el sector con cuatro puntos, acechada por Uruguay y Cabo Verde con dos.

Todos los entrenamientos nos dejan detalles, pero si te lo contamos así ya... ¡¡ !!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/4Oy2Azur0w — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 25, 2026

Pese a la ventaja, Pedro Porro descartó favoritismos frente a la intensidad charrúa: "Favorito, a día de hoy hay muy poco. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo", afirmó el zaguero.

Previo a la práctica, el plantel guardó un emotivo minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela.