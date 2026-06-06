Bélgica exhibe su poder ofensivo con goleada ante Túnez en amistoso previo al Mundial

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Bélgica cerró su preparación rumbo al Mundial con una contundente victoria de 5-0 sobre Túnez, en un partido amistoso disputado este sábado en Bruselas.

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Los dirigidos por el francés Rudi Garcia, mostraron su poder ofensivo y resolvieron el encuentro con goles de Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio y Nicolás Raskin.

El marcador se abrió al minuto 28 gracias a Trossard, quien atraviesa un gran momento tras disputar recientemente la final de la Liga de Campeones con Arsenal. En la segunda mitad, los Diablos Rojos ampliaron la diferencia con los tantos de De Ketelaere (53), De Bruyne (65), Lukebakio (85) y Raskin (87).

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La situación se complicó aún más para el conjunto africano cuando Ismael Gharbi fue expulsado al minuto 62 por doble amarilla, dejando a Túnez con diez jugadores durante la última media hora del compromiso.

La goleada confirma el buen momento del cuadro europeo, que días atrás también superó 2-0 a Croacia en Rijeka, en su primer amistoso de preparación mundialista.

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Con estos resultados, Bélgica viajará a Estados Unidos con confianza para afrontar el Grupo G de la Copa del Mundo, donde tendrá como rivales a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Por su parte, Túnez continuará afinando detalles antes de su debut mundialista en el Grupo F, sector que comparte con Países Bajos, Japón y Suecia.