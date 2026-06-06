Ana Lucía Martínez gana el premio a Jugadora del Torneo del Clausura 2026 en México

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La legionaria Ana Lucía Martínez, continúa cosechando reconocimientos en el extranjero.

La delantera de Cruz Azul fue elegida como la Jugadora del Torneo del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, distinción que premia a la futbolista más destacada de la competición.

La atacante guatemalteca fue pieza clave en la campaña de las celestes, que alcanzaron las semifinales del certamen en gran parte gracias a sus 12 asistencias.

El premio fue definido mediante una votación abierta en el sitio oficial de la Liga MX Femenil, donde Analú volvió a recibir el respaldo de la afición para imponerse entre las nominadas.

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La distinción ratifica el gran momento que atraviesa la seleccionada nacional, ya que es la segunda vez consecutiva que recibe este reconocimiento, luego de haber sido nombrada la mejor futbolista del Apertura 2025.

Desde su llegada a Cruz Azul, hace casi un año, Martínez se ha consolidado como una de las principales referentes del equipo. La chapina arribó procedente de Monterrey, club con el que conquistó dos títulos de liga, y desde entonces ha aportado experiencia, liderazgo y cuota goleadora al conjunto cementero.

Con 12 asistencias en el Clausura 2026, Ana Lucía Martínez fue una de las figuras de Cruz Azul. (Foto: Cruz Azul)

Tras conocerse el resultado, la legionaria agradeció el apoyo recibido y resaltó el valor del trabajo colectivo.

"Sin mi equipo y sin su apoyo esto no sería posible. Detrás de un esfuerzo individual debe haber un grupo que respalde. Gracias por reconocer mi esfuerzo", publicó la futbolista en sus redes sociales.