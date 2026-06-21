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Bélgica no pasa del empate ante Irán y se jugará la vida ante Nueva Zelanda

  • Con información de AFP
21 de junio de 2026, 15:47
La decepción fue visible en los rostros del cuadro belga. Se jugarán su boleto a la siguiente ronda ante la Nueva Zelanda de Tim Payne. (Foto: AFP)

La decepción fue visible en los rostros del cuadro belga. Se jugarán su boleto a la siguiente ronda ante la Nueva Zelanda de Tim Payne. (Foto: AFP)

Luego del empate inaugural ante Egipto, Bélgica tampoco pudo sumar tres puntos este domingo ante una selección de Irán (0-0) que jugó media hora con un hombre más y que vio incluso cómo le era anulado un gol por un ajustado fuera de juego.

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Así, el equipo dirigido por el DT francés Rudi Garcia no termina de despegar en un grupo a priori asequible, y se jugará el boleto a dieciseisavos en un duelo al todo o nada ante Nueva Zelanda en la tercera fecha.

Los Kiwis se enfrentan este mismo domingo a los Faraones egipcios (7:00 p. m.), en un partido que podría romper la igualdad total que reina en el grupo G; Bélgica e Irán cuentan con dos puntos, uno más que árabes y oceánicos a falta de su partido.

En el estadio de Los Ángeles, los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand fueron los protagonistas de un partido entretenido a pesar de la ausencia de goles.

Alireza Beiranvand tuvo varias atajadas formidables que lo hicieron acreedor del premio al jugador del partido. (Foto: Sofascore)
Alireza Beiranvand tuvo varias atajadas formidables que lo hicieron acreedor del premio al jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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Los belgas tuvieron la victoria en las botas de Lukebakio, pero su disparo con rosca desde fuera del área se escapó fuera a pocos centímetros del arco.

Irán también necesitará al menos un punto contra Egipto el próximo viernes para tener opciones de meterse en dieciseisavos.

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