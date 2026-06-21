Conceicao defiende a Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Uzbekistán

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Con la obligación de dejar atrás el tropiezo del debut en la Copa Mundial FIFA 2026, la selección de Portugal ya calibra su estrategia para el decisivo choque de este martes en Houston ante Uzbekistán.

La urgencia matemática tras el sorpresivo empate 1-1 contra la República Democrática del Congo reconfiguró el ambiente luso, obligando al plantel a ajustar detalles tácticos y a convivir con la presión mediática sobre sus principales figuras.

"En un Mundial el error tiene que ser mínimo. No conseguimos ganar el primer partido; así que está claro que ahora estamos con el cuchillo entre los dientes. Tenemos que ganar este segundo obligatoriamente", expresó el extremo Francisco Conceicao en rueda de prensa.

De cara al planteamiento táctico, el futbolista de la Juventus advirtió que el rival presentará un cerrojo complejo: "Su faceta defensiva es la más fuerte". Ante una línea de cinco hombres en el fondo, la consigna será la paciencia y corregir la falta de profundidad del estreno, donde Portugal anotó en su único remate al arco.

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La preparación del encuentro también sirvió para disipar los cuestionamientos hacia Cristiano Ronaldo por su escasa participación en la primera fecha. Conceicao fue tajante al respaldar al capitán: "Cristiano, con su calidad para hacer goles, no hay nadie como él. Está aquí para ayudar, como cualquier otro compañero".

Asimismo, desmitificó cualquier condicionamiento en el juego colectivo: "No tenemos obligación de pasarle el balón. Yo se la paso al que está desmarcado, no es que tenga tiempo para pensar la cara del compañero".

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Para el atacante, el torneo representa además un hito familiar, al debutar mundialistamente 24 años después de que lo hiciera su padre, Sérgio Conceicao, en Corea-Japón 2002. El jugador calificó la coincidencia como "un orgullo", aunque se mostró enfocado en torcer el destino histórico: su deseo es que esta vez la historia "sea diferente", recordando la temprana eliminación en fase de grupos de aquella cita asiática.