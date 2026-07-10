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Bélgica pierde a Courtois entre lágrimas en los cuartos de final ante España

  • Con información de Jeniffer Gómez
10 de julio de 2026, 14:52
Courtois tuvo que dejar el terreno de juego en el duelo entre Bélgica y España, por una lesión. (Foto: AFP)

Courtois tuvo que dejar el terreno de juego en el duelo entre Bélgica y España, por una lesión. (Foto: AFP)

El guardameta belga Thibaut Courtois tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 71 del duelo de cuartos de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a España, aquejado de unas molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda.

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El guardameta de Bélgica y del Real Madrid ya había encendido las alarmas al venirse al suelo en el minuto 66. Aunque intentó resistir y se recompuso brevemente durante la pausa de hidratación, las dolencias terminaron por doblegarlo, forzándolo a abandonar el campo visiblemente roto y entre lágrimas. 

En su lugar ingresó Senne Lammens, quien de esta manera firmó su debut absoluto en una Copa del Mundo bajo los tres palos de la selección belga.

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