Bélgica pierde a Courtois entre lágrimas en los cuartos de final ante España

El guardameta belga Thibaut Courtois tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 71 del duelo de cuartos de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a España, aquejado de unas molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda.
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El guardameta de Bélgica y del Real Madrid ya había encendido las alarmas al venirse al suelo en el minuto 66. Aunque intentó resistir y se recompuso brevemente durante la pausa de hidratación, las dolencias terminaron por doblegarlo, forzándolo a abandonar el campo visiblemente roto y entre lágrimas.
En su lugar ingresó Senne Lammens, quien de esta manera firmó su debut absoluto en una Copa del Mundo bajo los tres palos de la selección belga.