Bélgica pierde a Courtois entre lágrimas en los cuartos de final ante España

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El guardameta belga Thibaut Courtois tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 71 del duelo de cuartos de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a España, aquejado de unas molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda.

El guardameta de Bélgica y del Real Madrid ya había encendido las alarmas al venirse al suelo en el minuto 66. Aunque intentó resistir y se recompuso brevemente durante la pausa de hidratación, las dolencias terminaron por doblegarlo, forzándolo a abandonar el campo visiblemente roto y entre lágrimas.

❤️‍ Thibaut Courtois, in tears after leaving the pitch with an injury. pic.twitter.com/3aotiEXKJQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

En su lugar ingresó Senne Lammens, quien de esta manera firmó su debut absoluto en una Copa del Mundo bajo los tres palos de la selección belga.