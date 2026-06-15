Rúben Amorim será el nuevo entrenador del AC Milan

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El AC Milan apuesta por un nuevo rumbo y todo apunta a que Rúben Amorim será el encargado de liderarlo. Según adelantó el periodista Fabrizio Romano y diversos medios italianos, el técnico portugués habría alcanzado un acuerdo para asumir la dirección del conjunto rossonero.

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La llegada de Amorim se produciría en un contexto complejo para el club, que atraviesa un proceso de reestructuración tras quedar fuera de la próxima edición de la Champions League. El entrenador luso tendría la misión de devolver al equipo a la élite del fútbol europeo y encabezar una nueva etapa deportiva.

De acuerdo con la prensa italiana, ambas partes ya habrían sellado un acuerdo verbal. El contrato contemplaría una vinculación hasta 2028, con una duración de dos temporadas.

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Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.



Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. ‍ pic.twitter.com/j3ry7G3mYq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

El cambio en el banquillo llega después de una campaña decepcionante bajo el mando de Massimiliano Allegri. La crisis deportiva derivó en una profunda renovación de la cúpula del club, con las salidas de Allegri, del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare y del director técnico Geoffrey Moncada.

Antes de esta nueva oportunidad en Italia, Amorim dirigió al Manchester United. El club inglés anunció su contratación en noviembre de 2024, pero su etapa en Old Trafford concluyó en enero de 2026, cuando fue cesado tras catorce meses al frente del equipo debido a una serie de resultados insatisfactorios.