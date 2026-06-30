Bélgica y Senegal van por el boleto: solo uno seguirá con vida en el Mundial

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Bélgica y Senegal se juegan este miércoles en Seattle (2:00 p. m.) mucho más que un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Ninguna de las dos selecciones llegó como favorita al torneo, pero ambas ven en este cruce una oportunidad para extender su aventura y confirmar que pueden competir con cualquiera.

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"Será uno de los partidos más difíciles que vamos a jugar. Técnicamente son muy buenos, tácticamente son muy fuertes y físicamente pueden marcar la diferencia. Para nosotros será un gran desafío en cuanto a intensidad", advirtió el delantero belga, Romelu Lukaku sobre el conjunto africano.

Los Diablos Rojos avanzaron como líderes de grupo, aunque dejaron dudas tras empatar con Egipto e Irán antes de golear 5-1 a Nueva Zelanda.

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El equipo de Rudi García acumula 16 partidos sin perder, pero todavía arrastra cuestionamientos desde su fracaso en Catar 2022 y sigue buscando mayor eficacia ofensiva.

Lukaku, afectado por las lesiones durante la temporada, suma 91 goles en 129 partidos con el cuadro belga.

Ha sido decisivo saliendo desde el banquillo, mientras Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Jérémy Doku lideran el ataque. Además, Thibaut Courtois continúa siendo una de las principales garantías bajo los tres palos.

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Por su parte, los Leones de Teranga llegaron a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros tras golear 5-0 a Irak, luego de caer ante Francia (3-1) y Noruega (3-2).

Ismaila Sarr, con tres tantos, encabeza una ofensiva que también integran Pape Gueye, Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye. El vencedor enfrentará en octavos al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.