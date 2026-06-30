Ouahbi destaca el dominio de Marruecos tras eliminar a Países Bajos

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró que la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue "merecida" al considerar que su equipo dominó a Países Bajos durante la mayor parte del encuentro.
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"Es una victoria bien merecida. Creo que dominamos completamente a este equipo. No es habitual que un rival como Países Bajos tenga solo el 30 % de la posesión; nosotros tuvimos el 70 % y generamos muchas más ocasiones y remates", afirmó.
El técnico también reveló una curiosa anécdota sobre el héroe de la noche, Issa Diop, autor del gol del empate en el tiempo añadido.
"Soñé que iba a marcar un gol de cabeza muy importante para Marruecos. No sabía que sería hoy; se lo conté después del partido. Se lo merece muchísimo", comentó.
Ouahbi explicó que la clave del encuentro fue mantener la calma ante un rival que apostó por defender en bloque y buscar el contragolpe. "Había que jugar con la cabeza, porque los neerlandeses podían castigarte rápidamente al espacio", concluyó.