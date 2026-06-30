Ouahbi destaca el dominio de Marruecos tras eliminar a Países Bajos

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El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró que la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue "merecida" al considerar que su equipo dominó a Países Bajos durante la mayor parte del encuentro.

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"Es una victoria bien merecida. Creo que dominamos completamente a este equipo. No es habitual que un rival como Países Bajos tenga solo el 30 % de la posesión; nosotros tuvimos el 70 % y generamos muchas más ocasiones y remates", afirmó.

El técnico también reveló una curiosa anécdota sobre el héroe de la noche, Issa Diop, autor del gol del empate en el tiempo añadido.

El seleccionador marroquí destacó el dominio de su equipo tras eliminar a Países Bajos. (Foto: AFP)

"Soñé que iba a marcar un gol de cabeza muy importante para Marruecos. No sabía que sería hoy; se lo conté después del partido. Se lo merece muchísimo", comentó.

Ouahbi explicó que la clave del encuentro fue mantener la calma ante un rival que apostó por defender en bloque y buscar el contragolpe. "Había que jugar con la cabeza, porque los neerlandeses podían castigarte rápidamente al espacio", concluyó.