Bélgica y Egipto sellan su clasificación; Irán espera pasar como mejor tercero

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Con un doblete de Leandro Trossard, Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda y aseguró el primer lugar del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un duelo disputado en Vancouver.

El extremo del Arsenal abrió el marcador al minuto 28 y volvió a aparecer al 50 para encaminar la victoria de los dirigidos por Rudi García.

Sin embargo, mientras Egipto igualaba 1-1 con Irán en Seattle, los Faraones conservaban el liderato por diferencia de goles, por lo que los Diablos Rojos necesitaban ampliar la ventaja.

La respuesta llegó en el tramo final. Kevin De Bruyne marcó el 3-0 al 66, aunque Elijah Just descontó para los oceánicos.

Bélgica se queda con el primer lugar del Grupo G por diferencia de goles. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

Lejos de conformarse, Bélgica mantuvo la presión y Romelu Lukaku, apenas un minuto después de ingresar al terreno de juego, firmó el cuarto tanto al 86. Ya en el tiempo añadido, Alexis Saelemaekers selló la goleada tras una asistencia del propio Lukaku.

Con el triunfo, Bélgica terminó como líder del grupo y enfrentará el miércoles al mejor tercer lugar de los grupos A, E, H, I o J. Nueva Zelanda, por su parte, quedó eliminada del torneo.

¡Egipto e Irán reparten puntos en un final apasionante! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

Egipto hace historia; Irán espera el milagro

Por su parte, Egipto aseguró el segundo boleto del grupo tras empatar 1-1 con Irán en Seattle, resultado que le permitió clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Mahmoud Saber adelantó a los Faraones al minuto 5, pero Ramin Rezaeian igualó nueve minutos después.

Egipto e Irán igualaron a un gol en un partido cargado de intensidad. (Foto: AFP)

En el cierre del encuentro, Irán rozó la victoria con un gol de Hossein Khalilzadeh al 90+3, anulado por el VAR por fuera de juego. Los asiáticos también estrellaron un balón en el larguero.

Con el empate, el conjunto africano enfrentará a Australia en los dieciseisavos de final, mientras que Irán, tercero con tres puntos, deberá esperar los resultados del sábado para conocer si avanza como uno de los mejores terceros.