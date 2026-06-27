"Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada", aseguró Marcelo Bielsa

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Marcelo Bielsa, timonel de Uruguay, aseguró no haber podido sacar el máximo potencial de sus jugadores durante la Copa del Mundo, luego de quedar eliminado tras caer 1-0 frente a España en la última fecha del grupo H.

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"Yo no pude potenciar el poderío de Uruguay", confesó con una clara muestra de frustración, antes de agregar que "teníamos un potencial que me tocó gestionarlo y no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcional a la calidad de sus jugadores".

“Muslera tomó la decisión de salir”, cuenta Marcelo Bielsa a @DSports. pic.twitter.com/maTRsetxCG — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) June 27, 2026

El "Loco" fue cuestionado por los cambios de Muslera y Valverde. Al primero, su explicación fue clara: "no la tomé yo, es una decisión que tomó el mismo Muslera", dando a entender que fue el veterano quien solicitó el cambio. En el tema de Fede simplemente indicó que "pretendía darle una potencia al ataque".

"La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún. De siete puntos que merecíamos ganar, obtuvimos dos. No logramos un porcentaje aceptable de goles con las ocasiones que creamos y eso nos deja fuera del Mundial. Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada", sentenció.