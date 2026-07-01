Bélgica remonta ante Senegal con un penal en la prórroga y pasa a octavos

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Bélgica se clasificó este miércoles para los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 al vencer a Senegal por 3-2, en un partido en el que remontó dos goles en contra y acabó imponiéndose con un penal al final de la prórroga.

2026 - 2018, deja vu. pic.twitter.com/8FvhCvALxz — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2026

Los europeos sufrieron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con los tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51'). Pero en tres minutos de locura, Bélgica empató gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

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El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

La selección belga espera en octavos de final al ganador de la llave entre el local Estados Unidos y la selección de Bosnia.