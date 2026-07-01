Tras eliminar a Suecia, Francia se aferra al mejor Mbappé para soñar con otra corona

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La clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una nueva certeza: Kylian Mbappé sigue convirtiendo la Copa del Mundo en el escenario donde mejor se expresa.

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"Kiki" firmó un doblete en la victoria 3-0 sobre Suecia el martes para llegar a seis goles en cuatro partidos, cifra que lo mantiene como máximo artillero del torneo y eleva su registro a 18 anotaciones en 18 encuentros mundialistas.

"Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país", afirmó el capitán francés, convencido de que aún puede seguir ampliando su legado con la selección bicampeona.

Goleador nato

La Copa del Mundo ha sido el escenario donde Mbappé ha brillado con mayor intensidad. Se proclamó campeón con apenas 19 años en Rusia 2018, donde anotó cuatro goles, y en Catar 2022 terminó como máximo goleador con ocho tantos, aunque Francia cayó en la final frente a Argentina.

En Norteamérica 2026 mantiene ese romance. Solo se quedó sin anotar ante Noruega, partido en el que repartió dos asistencias, mientras que firmó dobletes frente a Senegal, Irak y Suecia para liderar el pleno de victorias del equipo dirigido por Didier Deschamps.

El ataque galo está bien comandado por Mbappé y Dembélé. (Foto: AFP)

Con sus 18 dianas ya figura entre los máximos goleadores en la historia de los Mundiales y continúa acercándose al récord absoluto que ostenta Lionel Messi (19). Sin embargo, el atacante del Real Madrid insiste en que las estadísticas pasan a un segundo plano.

"No pienso en los récords. Pienso en cómo ayudar al equipo a estar aquí (en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey) el 19 de julio para jugar la final", aseguró.

Ahora, Mbappé intentará prolongar su extraordinaria racha cuando Francia enfrente a Paraguay este sábado (3:00 p. m.) en Filadelfia, por un boleto a los cuartos de final y con la ilusión intacta de acercarse a la tercera estrella para los Bleus.

El estratega y el goleador continúan rompiendo récords en este Mundial. (Foto: AFP)

Deschamps también hace historia

Con la clasificación de Francia a los octavos de final, Didier Deschamps se convirtió en el seleccionador con más victorias en la historia de los Mundiales, al llegar a 18 triunfos gracias a las cuatro obtenidas en la actual edición.

El estratega francés superó el récord que ostentaba el alemán Helmut Schon, quien dirigió a Alemania entre 1964 y 1978 y acumuló 16 victorias en Copas del Mundo.

Deschamps tendrá la oportunidad de ampliar su marca cuando Francia enfrente a Paraguay en busca del pase a los cuartos de final.