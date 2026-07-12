Bellingham reivindica la fortaleza mental de Inglaterra

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El centrocampista inglés Jude Bellingham, autor de un doblete en la victoria 2-1 sobre Noruega este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, atribuyó la clasificación a las semifinales a la fortaleza mental de su equipo para superar la adversidad en un partido que se definió en la prórroga.

"Definitivamente creo que el juego se divide en diferentes facetas, algunas técnicas y tácticas, para mí la más grande es la psicológica, cómo gestionas la adversidad, y este equipo demostró otra vez que puede, es una habilidad muy valiosa para esta instancia del torneo", afirmó.

Jude Bellingham suma 17 remates, 11 entre los tres palos. Del total, 14 han sido dentro del área y 3 desde fuera. (Foto: AFP)

Bellingham, que marcó a los 45+2 y 93 minutos para remontar el gol inicial del noruego Andreas Schjelderup, destacó la dificultad del rival y el carácter mostrado por los Tres Leones.

"No era un equipo fácil para enfrentar, creo que intentamos crear un ambiente positivo donde pudiéramos continuar llegando al último cuarto. No todos los partidos se ganan con posesión de balón y haciendo mil pases, a veces tienes que ganarlo ahí y esta noche lo hicimos así", señaló.

Bellingham suma 194 pases, con una precisión del 85%. Además, suma 9 centros. (Foto: AFP)

Con el triunfo, Inglaterra se convirtió en la tercera semifinalista del torneo, tras Francia y España, y se enfrentará el miércoles en Atlanta al cuarto clasificado.

Bellingham, que suma seis goles en seis partidos en Norteamérica, también celebró el impacto del triunfo para su país.

Jude Bellingham registra 347 desmarques para recibir el balón, 84 a la espalda de la defensa, 187 entre líneas y 76 delante de la defensa. (Foto: AFP)

"Es increíble para nuestro país, es un día muy especial y vamos por más, ojalá. Es lindo tener un impacto para ayudar a mi equipo, pero Dios, el esfuerzo de estos chicos, estoy orgulloso de ellos. Sé que ellos también están orgullosos."

*Con información de AFP.