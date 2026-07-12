"Hoy nos complicamos la vida", dice DT de Inglaterra

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El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel se mostró crítico con su equipo pese a la victoria 2-1 contra Noruega que clasificó a los ingleses para las semifinales del Mundial: "Hoy nos complicamos la vida muchísimo".

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Inglaterra tuvo que remontar el tanto inicial de los noruegos con dos goles de la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, el segundo de ellos en el inicio de la prórroga, tras acabar el partido disputado en Miami con empate a un gol.

Inglaterra acumuló 14 remates, 7 a puerta y 5 fallidos. Del total, 8 fueron dentro del área penal y 6 desde afuera. (Foto: AFP)

"El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento", declaró el técnico tras el partido.

"El compromiso (de los jugadores) está ahí, pero por la forma en que jugamos, por cómo jugamos, nos complicamos muchísimo la vida: descuidados, demasiado a lo seguro, no lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte", analizó el entrenador.

Jude Bellingham sumó 5 remates a puerta y 2 goles, con los que Inglaterra firmó su pase a semifinales del Mundial 2026. (Foto: AFP)

"Tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar y asimilarlo todo. Tenemos tres días", concluyó Tuchel en su entrevista televisiva.

Inglaterra volverá a la actividad oficial el miércoles de la próxima semana.

*Con información de AFP.