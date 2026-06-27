España derrota a Uruguay y la elimina de United 2026

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Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase de la Copa del Mundo de United 2026, este viernes en el Estadio Guadalajara, tras perder 1-0 contra España, que avanza a dieciseisavos de final como líder del grupo H.

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Álex Baena, al minuto 42, hizo el gol de La Roja con lo que llegó a siete puntos y queda ahora en espera de su rival, el segundo lugar del grupo J (Austria o Argelia), para enfrentarlo el 2 de junio en Los Ángeles.

¡España y Cabo Verde avanzan desde el Grupo H! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

Luis de la Fuente y España llegaron a 34 partidos sin perder en partidos oficiales, desde su última caída en un amistoso contra Colombia, disputado en Wembley, en 2024.

Por su parte, la Celeste quedó fuera de cualquier posibilidad de clasificar, pues solamente sumó dos unidades y no podrá siquiera pelear por ser uno de los mejores terceros.

Además, Marcelo Bielsa tuvo su segunda eliminación mundialista en fase de grupos, 24 años después de la que sufrió con Argentina en Corea-Japón 2002, nuevamente con mucha polémica en el ambiente, por no saber gestionar el vestuario.

#OJOALDATO - Uruguay no se iba de un gran torneo sin ganar desde la Copa del Mundo de 2002 (1 derrota y 2 empates, exactamente igual que ahora). Fin a una racha de 13 torneos seguidos de La Celeste (Copa del Mundo, Copa América, Copa Confederaciones y JJOO) con, al menos, una… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

Mala despedida

A los 40 años recién cumplidos, Muslera lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, pero tras realizar una atajada deficiente que terminó en el gol de la derrota y también de la eliminación, fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

Muslera no tuvo participación durante la eliminatoria, aun así el "Loco" Bielsa le dio la titularidad en este Mundial, en el que terminó concediendo cuatro anotaciones, aunque, sin duda alguna, la de este duelo fue la más dolorosa, por lo que terminó significando.

Así se vio reflejado el partido en las estadísticas. (Foto: Sofascore)

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Para hacer más dolorosa la eliminación charrúa, sobre el final del juego la gente en el estadio, en su gran mayoría local en suelo mexicano, empezó a corear "Cabo Verde, Cabo Verde", que terminó siendo la otra clasificada a la siguiente ronda.