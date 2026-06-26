Bielsa reconoce que De la Fuente ha logrado "un futbol mucho más bonito" que el suyo

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El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reconoció el jueves que su par de España, Luis de la Fuente, ha logrado "un futbol mucho más bonito" que el suyo previo al decisivo choque entre ambas selecciones por la última fecha del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

La Celeste y España se enfrentan el viernes en Guadalajara. Sumar es vital para los charrúas en su intento por clasificar a 16avos de final, mientras que La Roja está virtualmente clasificada.

Bielsa calificó de "exquisito" el juego de España, que lidera el Grupo H con cuatro puntos. Le siguen Cabo Verde y Uruguay con dos unidades y cierra Arabia Saudita con una.

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Más temprano, De la Fuente elogió a Bielsa, de quien se dijo "admirador".

"Cuando estuvo en el Athletic de Bilbao (de 2011 a 2013), pasé varios meses observando todos los entrenamientos, los grabé todos", recordó el entrenador español, exjugador del club vasco. "He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador".

Repasa las tablas de posiciones de los grupos del Mundial 2026.

Sobre la Roja, el argentino Bielsa expresó que su juego "es asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo defender".

El objetivo del Loco Bielsa para el duelo es que España "disponga de menos tiempo del balón".

️ "El único partido del Mundial para nosotros es el de Uruguay. Más adelante, ya hablaremos".



➡️ "Todos mis jugadores están siendo y van a ser importantes en este campeonato".



️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/N5dZDqwrpI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 25, 2026

Detalló que "habrá pleitos" entre la joya de 18 años Lamine Yamal y el defensa charrúa que lo enfrente.

Después de Bielsa, el atacante Rodrigo Aguirre dijo en rueda de prensa que la clasificación de Uruguay "depende pura y exclusivamente" de ellos mismos.