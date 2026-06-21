Bielsa: “Jugar 4 tiempos altera la concepción del futbol”

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El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó con dureza las pausas de hidratación impuestas en todos los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, alegando que alteran innecesariamente el futbol.

"Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el futbol. Este cambio de la cultura para interpretarlo no le agrega nada y le quita mucho", declaró el técnico argentino en conferencia de prensa en Miami.

Uruguay sumó 27 remates a puerta, 10 de ellos entre los tres palos. (Foto: AFP)

Bielsa se refería así a uno de los temas más controversiales en el inicio del torneo. "No se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el futbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones", añadió el "Loco".

Aseguró, además, que no es el único que critica duramente la imposición sobre las pausas de hidratación. "Las conclusiones que estoy diciendo no son mías, son las que escucho constantemente y adhiero a eso", dijo tajantemente.

Los uruguayos cobraron 14 tiros de esquina ante Arabia Saudí. (Foto: AFP)

El técnico de Uruguay apenas mencionó el partido del domingo contra Cabo Verde, que firmó un sorprendente empate a cero contra España en la primera jornada del Grupo H.

En Miami, la Celeste tratará de dar una mejor imagen que en su debut contra Arabia Saudí, donde no pudo pasar del empate 1-1 después de una primera parte para el olvido.