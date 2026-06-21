Nagelsmann celebra el triunfo de Alemania ante Costa de Marfil

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Alemania ya está en la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026 y Julian Nagelsmann lo celebró.

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Tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, el seleccionador Julian Nagelsmann valoró el impacto anímico de una victoria trabajada que consolida el liderato del Grupo E y fortalece la competencia interna del vestuario.

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El técnico germano destacó la reacción del plantel tras el descanso para revertir el marcador adverso gracias al doblete de Deniz Undav. Nagelsmann elogió el rol de los revulsivos y sembró la duda sobre la titularidad del delantero: "¿Por qué debería arruinar su dinámica? Entró dos veces y marcó goles, quizá pueda empezar la próxima vez".

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Alemania?

Para el DT, que diferentes futbolistas decidan los encuentros genera el convencimiento de que todos tendrán su oportunidad en el torneo.

La nota negativa de la jornada la dio Nico Schlotterbeck, quien debió abandonar el campo por una dolencia física.

Repasa las tablas de posiciones de los grupos de la Copa Mundial FIFA 2026

"Probablemente tiene una lesión muscular", admitió el estratega, ponderando el ingreso concentrado de Antonio Rüdiger. Con el boleto asegurado tras el debut arrollador ante Curazao, la Maunnschaft ya planifica el cierre de la fase de grupos frente a Ecuador.