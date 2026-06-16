¡Bienvenidos a Kansas! Donde el entusiasmo jamás es demasiado

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Kansas brinda una colorida y calurosa bienvenida a los aficionados que llegan para disfrutar de la fiesta más grande del fútbol.

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Los enviados especiales de Soy502 han llegado a su tercera ciudad en Estados Unidos, Kansas, donde debuta la campeona del mundo en Catar 2022.

Argentina se verá las caras Argelia, este martes 16 de junio a las 7:00 de la noche, (hora de Guatemala).

La Ciudad de Kansas se ha vestido para la festividad futbolera, siendo evidente desde la llegada al aeropuerto.

Un set de fotos donde los aficionados se tomaban fotos de recuerdo. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Carteles conmemorativos, frases especiales, escenarios instagrameables para fotos, tienda de souvenirs y un grupo de voluntarios muy dispuesto a hacer notar la hospitalidad de Kansas.

“ Somos una ciudad muy entusiasta, llevamos todo al siguiente nivel y nos encanta exagerar con la decoración ” Voluntaria en el aeropuerto.

Entre las facilidades que ha preparado Kansas para quienes vienen a disfrutar del mundial son: buses directos del aeropuerto al centro de la ciudad, cerca del estadio, sin costo adicional; aplicación de ayuda para conocer y moverse dentro de la ciudad, opciones de hospedaje cómodos para quienes visitan la ciudad con este propósito.