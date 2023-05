En pleno concierto: Bizarrap pide que no canten su canción con Shakira (video)

La acción de Bizarrap en el Tecate Emblema de México causó críticas y polémica al pedir que no cantaran la sesión con Shakira.

Bizarrap se convirtió en uno de los grandes DJ's de la historia por sus colaboraciones con distintos artistas conocidas como BZRP Music Sessions, y aunque ha tenido grandes éxitos como su colaboración con Residente, Villano Antillano y Quevedo, indudablemente su más grande éxito fue la sesión #53 con la colombiana Shakira.

El éxito de esta canción, además de la excelente producción, se debe a la polémica en la que estaba envuelta Shakira con su expareja, Gerard Piqué.

Este proyecto estaba lleno de indirectas y referencias a la ruptura de la cantante. Han pasado 4 meses de su estrenó, y ambos artistas han seguido con sus carreras ahora que se encuentran en lo más alto.

Recientemente, Bizarrap se presentó en el Tecate Emblema en México, y mientras estaba sonando su sesión con Shakira, pidió a los presentes que no cantarán la canción.

"Ahora sí México, cuando explote los quiero a todos saltando", dijo antes de que llegará el coro de la canción, "Sin cantar ni nada, solo saltando". Esta reacción tuvo muchas críticas en redes sociales, muchos otros lo defendieron

Entre los comentarios se pueden leer cosas como "pues no sé el resto y no es 'hate' pero yo sí lo conocí gracias a Shakira", "Hasta yo quedé con la palabra en la boca, quiero cantarla" e "Imposible no cantar".

¿Por qué lo hizo?

En realidad, esto es algo muy común en este tipo de conciertos de música electrónica, pues la idea es que se luzcan las mezclas del artista.

En otras ocasiones, al argentino se le ha visto cambiar el beat de sus canciones, pues lo importante es demostrar sus capacidades de mezcla como DJ, es por eso que mucha gente lo defiende en redes sociales comentando que para nada hay alguna discrepancia entre los artistas Shakira y Bizarrap.

Reacción a "Acróstico"

A mediados de mayo se estrenó la última canción de Shakira, "Acróstico", una canción muy alejada a la sesión que se hizo con Bizarrap.

La canción se ha vuelto popular en redes sociales por ser conmovedora hasta las lágrimas, pues es una clara metáfora del viaje que Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, tienen que hacer para alejarse del escándalo de la prensa en España.

El éxito ha tenido muchas reacciones de famosos, entre ellos un amigo muy especial de Shakira, Alejandro Sanz. El cantante que compartió micrófono con ella en "La Tortura" compartió en redes sociales la canción apoyando el éxito musical que fue la última producción de Shakira.

La letra de la canción fue escrita entre varios compositores, entre ellos Keityn, quien compartió en redes sociales una fotografía con Shakira. Y entre los comentarios se encuentra el argentino Bizarrap, quien escribió "Mamita querida", una expresión de Argentina que denota sorpresa y emoción.