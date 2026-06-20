Bloquear la velocidad de Costa de Marfil es clave para ganar

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Alemania buscará reforzar su mediocampo para frenar la velocidad de Costa de Marfil, en un duelo que entregará un boleto a los dieciseisavos de final al ganador, dijo el entrenador de Die Mannschaft, Julian Nagelsmann, este viernes en Toronto.

Los alemanes llegan al partido con el ánimo en alza tras golear en el estreno a la debutante Curazao 7-1, pero los marfileños, que vencieron a Ecuador 1-0, serán el primer rival de cuidado para el cuadro teutón.

Alemania sumó 26 remates a puerta durante la victoria 7-1 sobre Curazao. (Foto: AFP)

"Su punto fuerte es el físico, tienen una gran defensa y en todas las líneas tienen gran velocidad", comentó el DT alemán en la que será la sede del partido.

El entrenador más joven de la Copa del Mundo, con 38 años, resaltó el "fuerte" mediocampo de su rival y adelantó que esa fase del juego marfileño podría "plantear un problema".

Nagelsmann llega a United con la misión de dejar atrás las eliminaciones tempraneras de las últimas dos justas. (Foto: AFP)

"Estamos tomando medidas, preparándonos en consecuencia para reforzar el centro del campo".

El plantel está "muy bien" y más allá de ajustes puntuales para adecuarse al rival, "intentaremos jugar nuestras cartas sobre el terreno para llevarnos los tres puntos", resumió el timonel.

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La suerte de Costa de Marfil ante el favorito Alemania tendrá repercusión directa en el destino de Ecuador en el Mundial. El equipo de Beccacece enfrentará este sábado a Curazao y cerrará su serie frente al gigante europeo.