Mundial 2026
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Países Bajos confirma la baja de Quinten Timber para el duelo ante Suecia

  • Con información de Agencias
19 de junio de 2026, 17:21
Quinten Timber no estará disponible para la segunda jornada. Jurriën, su hermano,&nbsp;se quedó fuera de la lista final por una lesión en la ingle. (Foto: AFP)

Quinten Timber no estará disponible para la segunda jornada. Jurriën, su hermano, se quedó fuera de la lista final por una lesión en la ingle. (Foto: AFP)

El mediocampista Quinten Timber no entrenó este viernes con Países Bajos por lesión y se confirmó que no jugará contra Suecia por la segunda jornada del grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Timber sufrió una conmoción cerebral durante el entrenamiento del jueves, al chocar con un compañero. Automáticamente fue atendido y se anunció que era una situación "leve".

Países Bajos reportó 33 pérdidas de balón provocadas durante su primer juego en United 2026. (Foto: AFP)
Países Bajos reportó 33 pérdidas de balón provocadas durante su primer juego en United 2026. (Foto: AFP)

Por precaución, el futbolista que entró de cambio ante Japón al minuto 70, no será opción para el entrenador Ronald Koeman.

Países Bajos viajó hacia Houston, Estados Unidos, para disputar el partido ante Suecia, a las 11:00 a. m. este sábado, un juego decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones. 

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