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El mediocampista Quinten Timber no entrenó este viernes con Países Bajos por lesión y se confirmó que no jugará contra Suecia por la segunda jornada del grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.

Timber sufrió una conmoción cerebral durante el entrenamiento del jueves, al chocar con un compañero. Automáticamente fue atendido y se anunció que era una situación "leve".

Países Bajos reportó 33 pérdidas de balón provocadas durante su primer juego en United 2026. (Foto: AFP)

Por precaución, el futbolista que entró de cambio ante Japón al minuto 70, no será opción para el entrenador Ronald Koeman.

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Países Bajos viajó hacia Houston, Estados Unidos, para disputar el partido ante Suecia, a las 11:00 a. m. este sábado, un juego decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones.