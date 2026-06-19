Países Bajos confirma la baja de Quinten Timber para el duelo ante Suecia

El mediocampista Quinten Timber no entrenó este viernes con Países Bajos por lesión y se confirmó que no jugará contra Suecia por la segunda jornada del grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.
OTRAS NOTICIAS: Alemania vs. Costa de Marfil: poderío ofensivo contra la muralla africana
Timber sufrió una conmoción cerebral durante el entrenamiento del jueves, al chocar con un compañero. Automáticamente fue atendido y se anunció que era una situación "leve".
Por precaución, el futbolista que entró de cambio ante Japón al minuto 70, no será opción para el entrenador Ronald Koeman.
Países Bajos viajó hacia Houston, Estados Unidos, para disputar el partido ante Suecia, a las 11:00 a. m. este sábado, un juego decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones.