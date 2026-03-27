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Bolivia da el primer paso hacia el Mundial tras derrotar a Surinam

  • Con información de AFP
26 de marzo de 2026, 19:53
Rumbo al Mundial 2026
Los bolivianos tuvieron que venir de atrás, pero consiguieron remontar y meterse a la final del repechaje intercontinental. (Foto: AFP)

Los bolivianos tuvieron que venir de atrás, pero consiguieron remontar y meterse a la final del repechaje intercontinental. (Foto: AFP)

Bolivia se mantuvo de pie en su misión de volver a una Copa Mundial de futbol al vencer 2-1 con una emotiva remontada a Surinam este jueves, en la primera de las semifinales del repechaje intercontinental, jugada en el estadio BBVA de Monterrey, México.

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Liam van Gelderen puso sorpresivamente en ventaja al conjunto de Concacaf, en el minuto 48. Mientras que los bolivianos vinieron de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72, y un penal de Miguel Terceros, al 79, para acceder a la disputa por el boleto del próximo martes.

 

 

La victoria boliviana fue presenciada en vivo por 33,547 espectadores, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además atestiguó el robusto operativo de seguridad desplegado en torno al estadio con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

El imponente "Gigante de Acero" se conmovió hasta sus cimientos con la ilusión de los aficionados bolivianos que superaron notoriamente en cantidad y ánimo a los surinameses.

Ahora, con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a United 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

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