Diablos Rojos debutan en el Mundial ante el Egipto de Salah

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La selección de Bélgica debuta este lunes en el Mundial ante el Egipto de Mohamed Salah, ansiosa de escribir una nueva historia en la era post Eden Hazard.

Aún con algunos miembros de la generación dorada como el portero Thibaut Courtois y el mediocampista Kevin de Bruyne, los Diablos Rojos saltarán por primera vez a la cancha en Seattle, a la 1:00 de la tarde.

En su primer Mundial tras el retiro del estelar Hazard en 2023, los dirigidos por el francés Rudi Garcia buscan empezar a superar la fama de eterna promesa y dejar atrás lo que pasó en Catar, cuando fueron eliminados en primera ronda.

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El técnico cuenta con una defensa renovada tras el retiro de sus principales referentes en años recientes, en un cambio generacional urgente tras la eliminación prematura en 2022. A ellos se suma el regreso de Courtois, que se negaba a jugar bajo el mando de Domenico Tedesco.

Bélgica pondrá su ofensiva en los pies de Jeremy Doku y Leandro Trossard, mientras que el rendimiento que pueda tener Lukaku es una incógnita.

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También es una cita especial para Mohamed Salah, de 33 años, que no logró clasificar a su selección al campeonato del mundo pasado.

El "Faraón" no es la única leyenda egipcia presente en el Mundial: los aplausos de su público también van dirigidos para su entrenador, Hossam Hassan, quien lo supera como máximo goleador histórico de la selección (69).

Salah está a dos tantos de alcanzarlo e incluso podría superarlo en esta justa que se disputa en Norteamérica.