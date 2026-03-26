Italia da el primer paso hacia el Mundial, al vencer a Irlanda del Norte

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Italia resistió los nervios y cumplió la primera misión en la repesca europea del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, este jueves en Bérgamo, y se disputará un boleto al torneo norteamericano el martes contra Bosnia-Herzegovina.

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Era inevitable para los tifosi y para los jugadores recordar en todo momento lo ocurrido en las dos anteriores repescas mundialistas, donde la Azzurri quedó fuera de la fase final de 2018 al caer ante Suecia y de la de 2022 al perder por sorpresa y en su propio estadio contra Macedonia del Norte.

⏱️ #ItaliaIrlandaDelNord 2️⃣-0️⃣

56’ #Tonali; 80’ #Kean#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Z6QimgLErP — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 26, 2026

Por ello, el miedo primó sobre el futbol durante gran parte del encuentro y empezaba a asomar hasta que Sandro Tonali dio un respiro a los suyos. El mediocampista apareció a un rechace de la defensa en un tiro de esquina, en el minuto 56, que tomó de volea para mandar la pelota al fondo.

La tranquilidad para el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso llegó a diez de finalizar el tiempo reglamentario, cuando el mismo Tonali sirvió un balón al delantero de la Fiorentina, Moise Kean (80), quien luego de un pequeño recorte remató con la zurda para sentenciar el 2-0 para los locales.

De esta manera, los italianos ahora tendrán que encarar la final de la ruta A del repechaje de la UEFA contra Bosnia-Herzegovina, que superó a Gales en la tanda de penales en la otra semifinal.