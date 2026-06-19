Bradley Barcola agita la competencia ofensiva en Francia

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Bradley Barcola, en competencia con Desiré Doué por un lugar en la banda izquierda de la selección francesa, es uno de los pocos suplentes de Didier Deschamps que puede aspirar a una plaza de titular con los Bleus contra Irak, el lunes en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial 2026.

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Bastaron dos minutos y once segundos para que todo se reactivara.

Entrado en juego en el minuto 80 del partido entre Francia y Senegal (3-1), cuando los Bleus solo ganaban 1-0, Barcola aprovechó un pase en profundidad de Adrien Rabiot para hacer lo que mejor sabe: dejar atrás a Kalidou Koulibaly y batir por arriba a Edouard Mendy (2-0, 82').

Barcola anotó y celebró en el debut de Francia en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El extremo del Paris Saint-Germain, de 23 años, no solo puso a sus compañeros a salvo de una remontada de los Leones de la Teranga, sino que también se presentó como una alternativa creíble a los cuatro fantásticos del ataque francés (Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Desiré Doué).

En permanente competencia con Desiré Doué, tanto en la selección francesa como en el PSG, la entrada fulgurante del exjugador del Lyon en el césped del MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, en sustitución de Ousmane Dembélé, ofreció una opción interesante a Deschamps en ataque. Una más.

Tabla de posiciones de los grupos de la Copa Mundial FIFA 2026

La salida del Balón de Oro, mucho menos cómodo con la selección que con el PSG, desplazó a Doué a la banda derecha, mientras Barcola ocupaba el lado izquierdo y Olise se mantenía en el eje que ocupaba desde el inicio del segundo tiempo. En diez minutos, los franceses marcaron dos goles.

Ça tourne vite ⚽️ pic.twitter.com/vAoQF85Cw7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2026

"Pudimos desplegarnos un poco más después de cambiar la colocación de Ousmane (Dembélé) y Michael (Olise), eso cambió bastantes cosas", reconoció Deschamps tras el partido.

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Deschamps dispone de un once titular claramente definido, pero dentro de un ataque envidiado por todos, Barcola, de 23 años, es uno de los pocos capaces de invertir la jerarquía y convertirse en titular.

Quizá contra Irak, a priori el equipo más débil del grupo, en un partido que debe certificar la clasificación de los Bleus para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos.