Ecuador sale sin margen de error en su partido frente a Curazao

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Las necesidades aprietan a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut mundialista la obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos.

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Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planes de la Tricolor, ni antes ni durante prácticamente todo el partido en Filadelfia, por lo que ahora sale necesitado de sumar los tres puntos, sobre todo si no quiere complicarse su objetivo de meterse a la siguiente ronda.

Cualquier tipo de traspié ante Curazao este sábado en el estadio de Kansas City sería probablemente lapidario, ya que en la última jornada espera Alemania, el gigante del grupo E.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece necesitan ganar por el mayor número de goles posible ante la nación caribeña, la más pequeña que haya disputado una Copa del Mundo, para no perder el rastro de Costa de Marfil, que chocará ante Alemania en Toronto, o mejorar opciones de avanzar como tercera de grupo.

Contener los nervios será una de las claves frente a una Curazao envalentonada con el sobresalto que ya le dio a Alemania y, sobre todo, que llega sin absolutamente nada que perder y con muchas ganas de dar de qué hablar. Nada mejor para eso que sumar sus primeros puntos históricos. ¿Lo lograrán?

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