Brasil no pasa del empate ante Marruecos en su debut mundialista

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Brasil y Marruecos igualaron a un gol en el debut mundialista de ambas selecciones disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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Por primera vez desde 1978, Brasil no logró ganar en su debut mundialista. En aquella edición, la Canarinha igualó 1-1 frente a Suecia, y desde entonces había iniciado cada una de sus participaciones con una victoria hasta el empate registrado ante Marruecos en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la gran final de United 2026.

La Verdeamarela comenzó su recorrido en la Copa del Mundo con más dudas que certezas frente a una selección marroquí que confirmó por qué es considerada una de las escuadras más competitivas del panorama internacional. Los Leones del Atlas dominaron amplios tramos del encuentro y estuvieron cerca de dar el golpe ante uno de los favoritos al título.

El conjunto africano fue superior durante buena parte de la primera mitad y encontró recompensa a su propuesta ofensiva al minuto 21. Brahim Díaz filtró un balón preciso para Ismael Saibari, quien ganó la espalda de la defensa brasileña y definió con clase mediante un globito sobre Alisson para abrir el marcador.

Marruecos mantuvo el control del juego y buscó ampliar la diferencia, pero la reacción brasileña llegó unos minutos más tarde. Vinicius Júnior tomó protagonismo por el sector izquierdo, encaró a la zaga rival y sacó un remate certero que dejó sin opciones al guardameta marroquí para establecer el 1-1 al minuto 32.

Tras los goles, el encuentro perdió intensidad y ambos equipos optaron por un planteamiento más conservador, llevando la igualdad al descanso en un duelo que permanecía completamente abierto.

Brasil y Marruecos protagonizaron un encuentro muy nivelado. (Foto: Sofascore)

Para más detalles y estadísticas del partido entre Brasil y Marruecos, puedes entrar en este enlace.

La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti mostró una versión más agresiva al inicio del complemento. Vinicius volvió a ser el principal argumento ofensivo de los sudamericanos, mientras que Bono tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, con el paso de los minutos el partido se equilibró nuevamente. Marruecos exhibió mayor criterio para salir jugando desde el fondo y administró mejor la posesión, mientras que Brasil recurrió más a acciones individuales e intentos aislados que, aunque generaron cierta inquietud, no fueron suficientes para romper la igualdad.

FIM DE JOGO.



1-1



⚽️ Vini Jr.



Agora é seguir trabalhando e buscar a vitória na próxima rodada da fase de grupos.



Próximo desafio: Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), na Filadélfia.#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/vud9xbwrQI — brasil (@CBF_Futebol) June 14, 2026

Los minutos finales estuvieron marcados por la cautela de ambos conjuntos. Ninguno quiso asumir riesgos excesivos en el arranque de la fase de grupos y el empate terminó reflejando lo mostrado sobre el terreno de juego.

El 1-1 deja sensaciones distintas en ambos bandos. Marruecos confirmó que puede competir de tú a tú contra cualquier rival y alimentó la ilusión de avanzar a la siguiente ronda, mientras que Brasil deberá corregir varios aspectos si pretende cumplir con las expectativas que lo señalan como uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo.

Vini fue reconocido como el jugador del partido por sus chispazos ofensivos. (Foto: Sofascore)

Para más detalles sobre el partido de Vinícius, puedes entrar en este enlace.

Próximos compromisos

En la segunda jornada de la fase de grupos, la Verdeamarela enfrentará a Haití el 19 de junio (6:30 p. m.) en el estadio de Filadelfia. Mientras que, los Leones del Atlas se medirán con la selección escocesa horas antes el mismo día (4:00 p. m.) en el estadio de Boston.