Neymar acompaña a Brasil en su debut ante Marruecos pese a estar lesionado

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Aunque no está en condiciones de jugar debido a una lesión, Neymar estuvo presente junto a la selección de Brasil en su debut mundialista frente a Marruecos.

El atacante del Santos recibió una autorización especial para permanecer en el banquillo de la Verdeamarela durante el encuentro, acompañando a sus compañeros y al cuerpo técnico.

Antes del compromiso, Ney acaparó la atención de aficionados y medios de comunicación tras su ingreso al estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El encuentro entre Neymar, Tom Brady y Travis Scott. pic.twitter.com/nDhObrDIGZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026

Además, protagonizó un llamativo encuentro con el exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady, y con el reconocido rapero Travis Scott, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presencia del astro brasileño en el banco representó un impulso anímico para la Canarinha, en su estreno ante Marruecos sin una de sus principales figuras dentro del campo, pero con su liderazgo y respaldo desde fuera del rectángulo.