Brasil entrena con grupo completo antes de viajar a Houston para chocar con Japón

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Brasil entrenó este sábado con sus 25 jugadores disponibles antes de viajar en la tarde a Houston para enfrentar a Japón el lunes en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Salvo el atacante Raphinha, quien realiza un tratamiento intensivo para intentar recuperarse de una lesión en el muslo derecho, Carlo Ancelotti tuvo a todos sus futbolistas a disposición en el complejo de entrenamiento de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

El técnico italiano supervisó la práctica matutina, que comenzó con una corta charla suya a sus dirigidos, antes de dar paso a ejercicios de calentamiento y activación conducidos por sus asistentes.

O TRABALHO NÃO PARA!



A Seleção Brasileira segue a preparação para mais um desafio na Copa do Mundo. Cada treino é mais um passo na construção do nosso objetivo.



Seguimos juntos. Pra cima, Brasil! #BateNoPeito

ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/3EsWae9AqQ — brasil (@CBF_Futebol) June 27, 2026

La prensa, como es habitual, tuvo acceso únicamente a los primeros quince minutos de entrenamiento. La actividad se desarrolló bajo una mañana gris y con algunas gotas de lluvia asomando al final.

Tras liderar con siete puntos el Grupo C, los pentacampeones mundiales viajarán este sábado a Houston, Texas.

El lunes enfrentarán en el Estadio NRG, con capacidad para 68.300 espectadores, a la selección nipona, que llegó a la ronda de los 32 mejores como segunda del Grupo F con cinco unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Japón en el Mundial 2026?

Japón, que tuvo dos enteros menos que la puntera Países Bajos, se impuso 3-2 en el último enfrentamiento entre ambos equipos, en un amistoso jugado en Tokio en octubre pasado.

Con Ancelotti en el banquillo, la Canarinha se fue adelante 2-0 en el primer tiempo, pero acabó perdiendo al encajar tres goles en la segunda parte.