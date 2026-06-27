Brasil entrena con grupo completo antes de viajar a Houston para chocar con Japón

Brasil entrenó este sábado con sus 25 jugadores disponibles antes de viajar en la tarde a Houston para enfrentar a Japón el lunes en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
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Salvo el atacante Raphinha, quien realiza un tratamiento intensivo para intentar recuperarse de una lesión en el muslo derecho, Carlo Ancelotti tuvo a todos sus futbolistas a disposición en el complejo de entrenamiento de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.
El técnico italiano supervisó la práctica matutina, que comenzó con una corta charla suya a sus dirigidos, antes de dar paso a ejercicios de calentamiento y activación conducidos por sus asistentes.
La prensa, como es habitual, tuvo acceso únicamente a los primeros quince minutos de entrenamiento. La actividad se desarrolló bajo una mañana gris y con algunas gotas de lluvia asomando al final.
Tras liderar con siete puntos el Grupo C, los pentacampeones mundiales viajarán este sábado a Houston, Texas.
El lunes enfrentarán en el Estadio NRG, con capacidad para 68.300 espectadores, a la selección nipona, que llegó a la ronda de los 32 mejores como segunda del Grupo F con cinco unidades.
¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Japón en el Mundial 2026?
Japón, que tuvo dos enteros menos que la puntera Países Bajos, se impuso 3-2 en el último enfrentamiento entre ambos equipos, en un amistoso jugado en Tokio en octubre pasado.
Con Ancelotti en el banquillo, la Canarinha se fue adelante 2-0 en el primer tiempo, pero acabó perdiendo al encajar tres goles en la segunda parte.