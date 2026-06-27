Dieciseisavos de estreno: choque de hielo y sabana

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Este domingo comienza la fiesta de dieciseisavos de final en la Copa Mundial FIFA 2026. Sudáfrica y Canadá darán el banderazo de salida desde el Estadio de Los Ángeles (a la 1:00 p. m.) con la ilusión de escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol mundial.

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El primer duelo será entre los segundos de los Grupos A y B. Los Bafana Bafana comenzaron con una dolorosa derrota ante México, pero recompusieron el camino en el empate contra República Checa y cerraron la primera etapa con un sorprendente triunfo ante Corea del Sur, acumulando 4 puntos.

Thapelo Maseko fue el jugador de Sudáfrica con la mayor cantidad de remates a puerta, con 5. (Foto: AFP)

Los anfitriones de la selección de Canadá iniciaron en medio de tinieblas, cuando empataron contra Bosnia y Herzegovina. Luego, con el afán de seguir en competencia, aplastaron a Catar 6-0 y cerraron con una derrota ante Suiza, quedando también con 4 unidades.

Stephen Estáquio acumuló 8 centros. Fue el jugador con la mayor cantidad registrada para Canadá. (Foto: AFP)

Es la primera vez en su historia que estos combinados superan la fase de grupos, por lo que el duelo tiene un sabor especial. Aunque no cuentan con registros oficiales entre ambas escuadras, los hombres de la Hoja de Maple se perfilan como favoritos por su solidez línea por línea, aunque los africanos no dejarán el camino fácil con su potencia física y estrecho bloque defensivo.

La selección dirigida por Hugo Broos llegará con plantel completo al enfrentamiento directo ante una anfitriona con buenas noticias. Jesse Marsch ha tenido que resolver la ausencia de Ismael Kone, tras su fractura de tibia y peroné. Aunque esto produjo incertidumbre, la posibilidad de contar nuevamente con Alphonso David y Moise Bombito, devuelven las esperanzas al equipo.

Los Bafana Bafana completaron 279 pases de los 345 sumados ante Corea del Sur en el cierre de la fase de clasificación. (Foto: AFP)

El cuadro que gane entre Sudáfrica y Canadá tendrá su siguiente partido en octavos de final, el 4 de julio en Houston, Estados Unidos.

Jonathan David sumó 23 recepciones de pases entre líneas medios-defensa, el mejor registro para Canadá. (Foto: AFP)

Así jugarían:

Sudáfrica: 1 Williams, 6 Modiba, 14 Mbokazi, 20 Mudau, 21 Okon, 5 Mbatha, 13 Sithole, 7 Appollis, 8 Moremi, 10 Mofokeng y 12 Maseko. DT: Hugo Broos

Canadá: 16 Crepeau, 2 Johnston, 4 De Fougerolles, 13 Cornelius, 22 Laryea, 6 Choiniere, 25 Saliba, 20 Ahmed, 17 Buchanan, 10 David y 9 Larin. DT: Jesse Marsch

En su último partido de la primera etapa de competencia, Sudáfrica contabilizó 40 pérdidas de balón provocadas, contra 28 de Corea. (Foto: AFP)

El inicio de los dieciseisavos de final entre Sudáfrica y Canadá, mañana (domingo) desde Los Ángeles, se podrá disfrutar en Canal 11, Tigo Sports o Fox.



