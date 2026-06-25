Brasil golea a Escocia y avanza como líder de su grupo

-

Brasil validó este miércoles su pase a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de United 2026 como primero del grupo C, al golear 3-0 a Escocia en el Estadio Miami, en un partido en el que debutó el astro Neymar en el torneo.

Con siete puntos, la Canarinha termina líder de la llave con las mismas unidades que Marruecos, pero con mejor diferencia de goles (6 contra 3).

Así se ve el partido reflejado en números. (Foto: Sofascore)

Para más información de la Copa del Mundo, visita este enlace.

Dos goles de Vinicius Júnior (minuto 7 y 45+3) y el restante de Matheus Cunha (60) le dieron la victoria a la Verdeamarela, que ahora ya espera por su rival.

Ahora, Brasil jugará el lunes en Houston por la primera ronda de las eliminaciones directas contra el segundo del grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

Escocia, por su parte, acabó en tercer lugar del sector C con tres unidades y deberá esperar a la definición de las otras series para saber si pasa a la segunda ronda como uno de los ocho mejores terceros.

You voted Vinícius Júnior @MichelobUltra Superior Player of the Match!



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/7Ej6T6TUJK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Bien controlado

Brasil no tuvo que esforzarse mucho para dominar a una Escocia voluntariosa, pero culpable de errores graves en la zaga y sin soluciones en ataque.

Los de Carlo Ancelotti se entregaron al tridente ofensivo formado por Vini, Cunha y el joven Rayan, peligrosos con la pelota e intensos en la presión. A ellos se sumó el buen desempeño del centrocampista Bruno Guimaraes, autor de dos asistencias.

Brasil golea y se queda con el liderato del Grupo C. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

Con el 3-0 en el bolsillo, a la afición auriverde sólo le quedaba un deseo por cumplir y Ancelotti se lo concedió en el minuto 76. Un rugido en las gradas anticipó lo que estaba pasando: Neymar, el astro que se había perdido el inicio del Mundial por lesión, estaba a punto de sustituir a Cunha.

El "10" no alcanzó a hacer mucho, sólo un tiro directo al arquero, pero a nadie le importó. Con él en la cancha, la fiesta brasileña era completa y la ilusión a tope para pelear por la sexta corona.