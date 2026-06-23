Brasil busca cerrar la etapa de grupos como líder frente a Escocia

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Brasil y Escocia se jugarán este miércoles (4:00 p. m.) el liderato del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio de Miami.

La Canarinha llega a la última jornada con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, suficiente para encabezar la clasificación por delante de Marruecos (+1), que a la misma hora enfrentará a Haití, ya eliminada.

Pese a ocupar la primera posición, los sudamericanos no tienen margen para relajarse. Escocia suma tres unidades y aún conserva opciones de quedarse con el primer lugar del grupo.

El equipo de Carlo Ancelotti viene de imponerse 3-0 a Haití, aunque la victoria dejó una mala noticia: la lesión de Raphinha, quien se perderá el resto de la fase de grupos y estaría disponible para unos eventuales octavos de final.

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Ante esa ausencia, Gabriel Martinelli aparece como una de las principales alternativas para reforzar el ataque. Además, Neymar podría disputar sus primeros minutos en el torneo tras superar una lesión muscular. "Carletto" confirmó que el delantero estará disponible para el duelo.

Brasil todavía no ha terminado de convencer en el campeonato. Empató ante Marruecos y, aunque venció con autoridad a Haití, bajó la intensidad durante el segundo tiempo.

Escocia, a hacer historia

Escocia también llega con interrogantes tras sus discretas actuaciones ofensivas frente a Haití y Marruecos.

Sin embargo, mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar. Una victoria le aseguraría la clasificación y le permitiría soñar con cerrar la fase de grupos en la cima.

Los británicos, que nunca han superado la fase de grupos en una Copa del Mundo, tampoco cuentan con antecedentes favorables ante Brasil, selección a la que no han logrado derrotar en diez enfrentamientos.

Marruecos se medirá ante Haití buscando un lugar en la siguiente fase. (Foto: AFP)

Tienen el boleto al alcance

En el otro partido de la jornada, Marruecos enfrentará a Haití con un panorama favorable.

Los africanos, segundos con cuatro puntos, avanzarán a los dieciseisavos de final si evitan la derrota y aún conservan opciones de quedarse con el liderato.

Además, los Leones del Atlas buscarán extender una racha de 31 partidos sin perder, mientras que los caribeños ya están eliminados.