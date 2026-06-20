Ancelotti está satisfecho con el triunfo ante Haití y anuncia el regreso de Neymar

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Brasil tuvo un "partido completo" en la victoria 3-0 ante Haití este viernes en Filadelfia y va a seguir mejorando de cara a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, dijo el seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti.

Los pentacampeones del mundo se recompusieron de su flojo debut ante Marruecos (1-1) y eliminaron a la selección haitiana con un doblete de Matheus Cunha y una nueva jornada destacada de Vinicius Jr, autor del tanto restante y de una asistencia.

Con la victoria, treparon a la punta del Grupo C con cuatro unidades, las mismas de Marruecos, al que superan por diferencia de gol, y prácticamente aseguraron su presencia en la siguiente instancia a falta de un juego.

FIM DE JOGO NA FILADÉLFIA!



3-0



⚽️ Cunha

⚽️ Cunha

⚽️ Vini Jr



MAIS TRÊS PONTOS PARA O BRASIL!



A Seleção Brasileira vence o Haiti e segue firme na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



Próximo desafio: Escócia, na quarta-feira (24),… pic.twitter.com/1O9j8tG5LU — brasil (@CBF_Futebol) June 20, 2026

"Fue un partido completo, mucho mejor en la primera parte, la segunda parte (tuvimos) más control pero tuvimos muchas oportunidades, pudimos marcar más goles", dijo Carletto en la rueda de prensa posterior al cotejo en el Lincoln Financial Field.

"Era lo que esperábamos en este juego, mejorar la calidad, con menos errores, más efectividad en el frente, atrás más control. Creo que a nivel de intensidad fue un buen juego, obviamente tenemos que mejorar, vamos a mejorar para llegar bien al mata a mata", agregó.

Neymar "estará preparado" ante Escocia

En su primer triunfo como entrenador en una Copa del Mundo, Carletto destacó las actuaciones de Cunha, una de las novedades en el once titular, y de Vini, autor del tanto de la paridad en el estreno ante los Leones del Atlas.

Repasa la tabla de posiciones de los grupos del Mundial.

El italiano dio una buena noticia con miras a ese enfrentamiento: el muy probable regreso de Neymar, quien ya entrena tras superar una lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo tiene fuera de los campos desde el 17 de mayo.

Neymar, durante un entrenamiento de Brasil en Nueva York. (Foto: AFP)

El astro brasileño, de 34 años, no defiende a su país desde octubre de 2023.

"Neymar va a entrenar mañana de forma individual y el lunes va a estar con el equipo y va a estar preparado para el juego contra Escocia", sostuvo el DT.